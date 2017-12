Sassari, schianto terribile all'uscita della galleria. Coinvolte tre auto e un camion

Attimi di terrore ieri sera all'uscita dalle Gallerie Mascari. Una macchina ha avuto un guasto improvviso, si è fermata sul lato della carreggiata ed è accaduto il peggio. La donna a bordo della lancia si sarebbe fermata per una gomma bucata. Ha chiamato il 113 ma nel giro di pochi minuti la macchina è stata tamponata da altre tre auto e un camion. Uno spaventoso incidente che poteva avere risvolti ben più gravi. Cinque persone ferite, un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni questa mattina sembra siano migliorate. Lungo la 131 si è creata una fila lunghissima di auto che si sono trovate imbottigliate per ore.