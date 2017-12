“Web sicuro - I ragazzi e la rete”. Campagna di sensibilizzazione sul disagio minorile

Il progetto denominato “Blue Box” continua il suo percorso nella provincia di Sassari. Bullismo, giochi di ruolo, stati di abbandono e malessere sono al centro del progetto promosso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Grande successo di partecipazione attiva e grande interesse nella mattinata di ieri, dove nell’ambito di tale progetto, presso l’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”, grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e “Lions Club Sassari Host”, si è tenuto un convegno “Web Sicuro – I ragazzi e la rete”, durante il quale una equipe multidisciplinare ha riflettuto insieme ai giovani sulle situazioni di disagio che possono dare adito, anche in forma sommersa a episodi di bullismo, cyberbullismo, stati di abbandono, tragici giochi di ruolo e disagio familiare. Tutti i relatori, hanno cercato di fornire gli strumenti più idonei a comprendere l’estrema pericolosità di sfide estreme e giochi di ruolo come la Blue Whale, nonché sensibilizzare familiari ed insegnanti a riconoscere gli eventuali segnali del malessere giovanile e fornire indicazioni utili per un corretto utilizzo del web.Nel corso dell’incontro è stata posizionata una scatola blu, uno “scrigno” che rimarrà nelle scuole, all’interno del quale i ragazzi hanno potuto inserire, anche in forma anonima, eventuali segnalazioni.