Tempio, arrestato 39enne per possesso di marijuana

Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stradale di Tempio Pausania hanno arrestato un 39enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti nel corso di un ordinario servizio di polizia stradale hanno fermato un auto con a bordo un uomo che per il suo atteggiamento nervoso, ha indotto gli agenti ad effettuare controlli più approfonditi. Infatti dopo la perquisizione personale, il 39enne è stato trovato in possesso di 40 grammi marijuana.

Gli agenti hanno poi perquisito l'auto e l'abitazione dell'uomo dove sono stati trovati 5 grammi di marijuana, circa 3000,00 in contanti e alcune lampade alogene, presumibilmente utilizzate per la coltivazione di canapa indiana.

L'uomo si trova agli arresti domiciliari.