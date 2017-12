Alghero. Senzatetto danneggia le auto e minaccia di proseguire se non gli trovano una sistemazione

Nella serata di sabato,il personale della Sezione Volanti ha tratto in arresto per minaccia a pubblico ufficiale un 47enne algherese, con precedenti di polizia, senza fissa dimora. Gli agenti sono intervenuti nel centro cittadino, su disposizione della sala operativa, per la segnalazione di un individuo che stava infrangendo i cristalli delle autovetture in sosta.Sul posto gli operatori hanno individuato l’uomo che ha da subito confermato di essere stato l’autore dei danneggiamenti. Lo stesso ha anche accompagnato gli agenti in alcune vie limitrofe ove erano presenti altri veicoli danneggiati, mostrando altresì l’arnese con cui aveva agito. L’uomo impugnando il ferro, ha anche minacciato gli agenti dicendo che avrebbe proseguito nella sua azione se non gli avessero trovato una sistemazione per la notte. Le minacce di questo, che nel frattempo era andato in escandescenza, sono proseguite anche quando è intervenuta un’altra pattuglia in aiuto. Visto l’atteggiamento assunto dall’uomo, gli agenti hanno provveduto ad arrestarlo e a condurlo presso la questura ove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del provvedimento di convalida previsto per la mattinata odierna.