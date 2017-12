Rete metropolitana. La Camera di Commercio di Sassari punta sull'innovazione tecnologica

La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito delle attività istituzionali di animazione economica legate alla nascita dei Punti Impresa Digitali ed in stretta connessione con la Programmazione territoriale della Rete Metropolitana del Nord Ovest Sardegna (relativa al Piano di Sviluppo regionale 2014-2019), organizza un laboratorio di progettazione partecipata per far emergere idee di sviluppo di una rete di imprese ed istituzioni di supporto basata sulle nuove tecnologie, allargata agli altri settori economici interessati a puntare sulla crescita nel digitale. Per definire in maniera condivisa un programma di sviluppo per il comparto ICT sul territorio, per le istituzioni e le imprese dei più diversi comparti interessate alla digitalizzazione in neurosi campi, quali, agricoltura e pesca, agroalimentare, beni culturali, turismo, edilizia, nautica, industria manifatturiera in generale interessata all’innovazione tecnologica.



“Quali idee per lo sviluppo di una rete d’imprese ed istituzioni nel settore delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni?” sarà il tema di un primo incontro laboratoriale. Si tratterà di un’occasione importante per definire in maniera condivisa un programma di sviluppo per il comparto ICT sul territorio, per le imprese di altri comparti e le istituzioni interessate alla digitalizzazione nel campo, per esempio, di agricoltura e pesca, agroalimentare, beni culturali, turismo, edilizia, nautica, industria manifatturiera in generale interessata all’innovazione tecnologica.



Il Laboratorio, che verrà realizzato con la metodologia dell’Open Space Technology, si terrà nella giornata del 12 DICEMBRE prossimo dalle 10 alle 18 presso i locali dell’ex Infermeria S. Pietro del Comune di Sassari, in via Infermeria S. Pietro 12. Per motivi logistici, la partecipazione è limitata ad un numero di 60 persone. Data la probabile elevata affluenza, è consigliabile prenotare il proprio posto attraverso EventBrite, nella pagina dedicata all’evento. Maggiori informazioni anche presso la sede camerale, in via Roma, tel. 079/2080274