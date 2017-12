Seftorres. Buba, Ruggiero, Pintori e Piriottu convocati nelle rappresentative sarde

Per ognuno di loro si tratta di storie diverse e cariche di aspettative. L’attaccante Buba Diouf (1999) il difensore Federico Ruggiero (1999) e gli attaccanti Gabriele Pintori (2001) e Antonino Piriottu (2001) hanno ricevuto la convocazione per gli stage regionali di Juniores e Allievi in programma mercoledì 13 Dicembre, dalle ore 14:00, presso il Centro Federale ”Tino Carta” in Oristano (campo A e campo B). Per Diouf, giocatore in pianta stabile in prima squadra, si tratta di una primissima volta non priva di emozione. Il tecnico della Juniores Alberto Antinori ha voluto chiamare l’esterno senegalese, residente da due anni nel centro accoglienza per minori di Nulvi, al suo primo anno vero nel calcio che conta, insieme con un “veterano” delle rappresentative, Federico Ruggiero, giocatore di grande prospettiva arrivato quest’anno alla Torres e andato in prestito a Monastir per poter terminare i suoi studi vicino a casa. Per la categoria Allievi il tecnico Mino Sotgiu ha potuto pescare in una linea verde fornitissima. Pintori, giocatore di talento del 2001, ha già esordito con la Torres in prima squadra e può giocare con Allievi e Juniores. Tanti gol in questa prima fase di stagione. Non una sorpresa la convocazione di Antonino Piriottu, già chiamato in passato confrontarsi con i giovani talenti sardi scelti nel corso dell’anno per andare a costituire un gruppo affidabile per sfidare i pari età nelle competizioni per regioni che si svolgeranno a conclusione dei campionati.