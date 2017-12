Matrimonio nel centro destra, Andrea Delogu, Fi: "Alghero è scontenta, ci uniamo per la città"

Potete ascoltare l'intervista cliccando qui

Ad Alghero , le forze politiche di destra e centro destra hanno deciso di camminare insieme e creare un progetto politico di rinnovamento. Un percorso congiunto in virtù di una città scontenta, afferma il coordinatore cittadino di Forza Italia Andrea Delogu, che vuole arrivare alle elezioni del 2019 con un obbiettivo non da poco: riconquistare la fiducia dell'elettorato deluso dalla politica cittadina. Un progetto di condivisione, che abbraccia il cittadino in una serie di incontri tematici, puntando a soluzioni immediate sopratutto laddove Alghero soffre. Trasporti, sanità, vivibilità, urbanistica, e tutto ciò che non funzione nell'economia cittadina. Abbiamo intervistato a tal proposito il coordinatore cittadino di Forza Italia Andrea Delogu.