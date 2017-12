Sassari. A Casa Serena il nuovo presepe Blu dell'Accademia

Sarà inaugurato domani, mercoledì 13 dicembre, alle 17.30, Natività 2017, la nuova opera ideata da allievi e docenti dell'Accademia di Belle Arti per il giardino di Casa Serena. L'evento rappresenta un nuovo momento di incontro nella casa di riposo in via Pasubio, scelta dall'Amministrazione comunale come simbolo delle festività natalizie e di quei valori, come la fratellanza e la solidarietà, che in questo periodo dell'anno si sentono ancora di più. All'inaugurazione, aperta a chiunque voglia partecipare, saranno presenti il sindaco Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali Monica Spanedda, Federico Soro titolare della scuola di Scultura, Giovanni Sanna della scuola di Pittura, e Marco Cortopassi docente della cattedra di Scenotecnica, e naturalmente gli ospiti di Casa Serena.