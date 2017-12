Pili, emergenza cormorani in Sardegna. Ogni giorno distrutti 7 chili di pesce

“Gli stagni di Cabras e del Sinis sono a rischio. Un disastro di dimensioni rilevanti si sta abbattendo quotidianamente sulle pescose lagune di Cabras. I cormorani predatori, stimati in oltre 15.000, ogni fanno razzia di oltre 7.000 kg di pesce, devastando di fatto lo stesso equilibrio naturale degli stagni. Il settore della pesca rischia di finire in ginocchio in una delle aree più importanti della Sardegna, in particolare nella zona di Oristano, a causa di una vera e propria emergenza cormorani. Servono interventi urgenti e immediati. Basta con il silenzio di Stato e Regione dinanzi a quella che potrebbe rivelarsi come una catastrofe ambientale ed economica”.



A denunciarlo il deputato di Unidos Mauro Pili,che ha svolto con i pescatori un sopralluogo all’interno della laguna e ha poi presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'Ambiente, e dell’Agricoltura.



"Siamo dinanzi ad immagini surreali con una vera e propria mattanza quotidiana, senza che nessuno faccia niente. L'economia ittica legata agli stagni del Sinis-Oristano-Cabras - afferma il parlamentare sardo - è in ginocchio in seguito al proliferare dei cormorani, divenuti una vera e propria calamità naturale. Si tratta di un vero e proprio disastro per i pescatori, con particolare riferimento a quelli del consorzio Pontis di Cabras, guidati del presidente Giuliano Cossu, che ha rivolto un pressante appello perché il governo intervenga rapidamente per arginare e fermare questo devastante prelievo ittico dalla laguna".



"La regione e il governo -denuncia Pili- non danno né strumenti per contrastarli, né fondi per far fronte ai disastri che stanno creando". Un fenomeno che "interessa in particolare la Sardegna centro-occidentale, dove risulta che risiedano il maggior numero di cormorani di tutta l'isola, tanto da essere definito 'sito di rilevanza internazionale'".



"Si tratta -viene spiegato nell'interpellanza- di circa 15mila cormorani, ma potrebbero essere molti di più, che per cibarsi mangiano giornalmente intorno a 500 grammi di pesce, per un totale stimato di 6/8 tonnellate complessive". Ma i danni "non si fermano al solo prelievo diretto, che anzi deve essere considerato come l'aspetto palese del problema", perchè "occorre prendere in considerazione anche altri fattori". Ad esempio "lo stress dovuto all'attività predatoria limita l'accrescimento e aumenta la mortalità delle specie da pescare; un'altra grossa fetta non consumata dai cormorani, è comunque inutilizzabile in quanto non è commercializzabile; cresce la diffusione di malattie". "Come se non bastasse -spiega ancora Pili- tali uccelli mangiano anche specie-foraggio, ovvero pesce meno pregiato e di scarso valore commerciale, ma che rappresenta fonte di cibo naturale per quello pregiato". In questa situazione, dice ancora Pili, "non sono sufficienti i fondi messi a bilancio dalla Regione per ristorare le imprese agricole che hanno subito danno a causa della fauna selvatica. Oltre a non veder riconosciuti i danni, i pescatori non riescono ad avere dalla Regione neppure gli strumenti per difendersi dai cormorani", visto che "gli unici che si possono utilizzare per allontanare gli uccelli predatori sono dei dissuasori, come le reti anti-uccello che, oltre ad essere costose (in termini di materiali e manutenzione), sono limitate ad aree poco estese ed hanno un certo impatto ecologico, in quanto impediscono l'accesso alle specie non bersaglio e possono causare la morte degli uccelli che vi rimangono intrappolati. L'altro sistema autorizzato è quello dell'utilizzo dei cannoni a salve". "Si tratta di soluzioni costose, perché richiedono lo spostamento in motoscafo, e allo stesso tempo inefficaci. I cormorani sono uccelli intelligenti che, appresa l'inefficacia dello sparo, continuano indisturbati la loro attività predatoria. Infatti sono in continuo aumento. Da ottobre è ricominciata l'invasione che si protrae fino ad aprile; si tratta di un arco di tempo che si sta allungando sempre di più". Pili chiede al ministro "un immediato piano per fermare questo disastro ambientale e naturalistico che sta mettendo a repentaglio la stessa vita della laguna; iniziative perchè siano risarciti i pescatori per questo danno ingente; un programma per promuovere il rilancio e la tutela della stessa laguna e dell'attività ittica della zona che occupa oltre 1.000 persone"