A Sorso la prima tappa dell’iniziativa “A Natale mangiamo locale”

A partire da questo pomeriggio e per tutta la prossima settimana la Coldiretti Nord Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna, attraverso il Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, saranno impegnate nelle promozione dell’iniziativa A Natale mangiamo locale. Il progetto mira a valorizzare le produzioni stagionali a chilometro zero e a stimolare nei giovani studenti e nei clienti dei mercati del circuito Campagna Amica Nord Sardegna una scelta d’acquisto che premi da una parte i metodi di produzione e dall’altra le proprietà organolettiche e nutrizionali degli alimenti sardi. L’obbiettivo è quello di incentivare, durante il periodo natalizio, il consumo delle eccellenze eno-gastronomiche locali.



La prima tappa di questo percorso è in programma questo pomeriggio presso la scuola dell’infanzia Sant’Anna di Sorso: l’imprenditrice agricola Baingia Zirattu, titolare dell’azienda agrituristica Su Siddaddu, spiega ai giovani alunni l’importanza dell’agricoltura biologica, la differenza tra le varie parti della pianta e le caratteristiche dei diversi terreni agricoli. La lezione avviene con l’ausilio del materiale didattico e culmina con la degustazione dei prodotti aziendali.



Domani mattina, invece, saranno i bambini della scuola dell’infanzia Marogna a fare visita al mercato Campagna Amica di Sorso per conoscere gli imprenditori agricoli del territorio e per scoprire i loro prodotti.



«L’educazione alimentare e la divulgazione di un consumo etico dei prodotti stagionali a chilometro zero sono diventate due materie centrali per la formazione dei ragazzi fin dai primi anni di scuola - afferma il direttore della Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. La collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna e la creazione dell’iniziativa A Natale mangiamo locale ci consente di rinforzare questo messaggio e di diffonderlo sia verso gli studenti sia verso i clienti del circuito Coldiretti che ogni giorno decidono di fare la spesa nei nostri mercati Campagna Amica sostenendo il concetto di filiera corta».



Il progetto A Natale mangiamo locale si sviluppa nel territorio della vecchia provincia di Sassari e coinvolge centinaia di giovani studenti e di clienti dei mercati di vendita direttaCampagna Amica.



La prossima tappa in calendario si svolge ad Alghero nelle giornate di mercoledì e giovedì e sono interamente dedicate all’olio.