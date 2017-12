Sassari. Litiga col vicino e lo minaccia con una pistola, arrestato

Nel fine settimana i Carabinieri di Sassari hanno arrestato un 45enne sassarese per detenzione abusiva di arma clandestina, minaccia aggravata, violenza privata e furto.



L’intervento è scaturito da una chiamata al 112 che segnalava una lite tra vicini di casa a causa del volume della musica tenuto troppo alto dall'uomo, che a seguito delle lamentele ricevute, ha reagito puntando una pistola in faccia al vicino, con tanto di minacce di morte e intimazione a rientrare nella propria abitazione senza fiatare.



Rintanatosi in casa, il richiedente, nonostante lo spavento per l’assurda reazione del proprio vicino, ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri, consentendo l’intervento immediato di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari intervenuti hanno così effettuato una minuziosa perquisizione dell’abitazione dell'uomo, trovando la pistola che è poi risultata essere una “scacciacani” modificata a scopo lesivo, con tanto di numero di matricola abraso. Inoltre, nel corso delle operazioni sono state rinvenute anche alcune bottiglie di alcolici. Il 45enne sassarese è stato arrestato e si trova gli arresti domiciliari.