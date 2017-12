Un concerto per Mattia al teatro comunale di Sassari

A.D.M.O.Nicolò Spano, Eventi Sardinia Caboni Marco, e Anna Rita Oggiano vi informano che il giorno 16 dicembre 2017 dalle ore 20.00 con ingresso alle 19.00 si terrà presso il Teatro Comunale di Sassari in piazza Cappuccini un concerto a scopo benefico con raccolta fondi destinati alle cure mediche di Mattia il piccolo bambino di 9 anni affetto da una malattia rara non curabile in Italia. Mattia ha una malattia rara degenerativa DRENOLEUCODISTROFIA che ha contratto a 6 anni il 21 febbraio 2016 e che non HA CURA, gli sono stati dati 3 mesi di vita tempo fa Mattia si è spento di colpo in 3 mesi, non è assisitito dal servizio nazionale sanitario Italiano quindi i genitori hanno iniziato a fare ricerche e sono arrivati qualche mese fa ad un contatto con un istituto americano il quale li ha indirizzati in Polonia Clinica Privata a Cracovia dove da agosto Mattia sta facendo una cura sperimentale che oltre ad avergli bloccato attualmente lo stato degenerativo della malattia gli sta ridando delle funzioni che non aveva più. Muove una mano, guarda, e segue con gli occhi. Quindi un risveglio a livello neurologico, sta facendo riabilitazione assistita pur non muovendo gli arti e non camminando. "Siamo passati da uno stadio vegetativo- spiegano Spano, Caboni e Oggiano,dove il bimbo dormiva e basta ad una situazione che neanche i medici di Sassari hanno capito che cosa gli sia successo sta di fatto che le cure infusioni nel midollo osseo che sta facendo in Polonia ( 2 sedute fino ad oggi) stanno dando risultati inaspettati. Il trapianto di staminali placentari da cordone ombelicale costano ai genitori oltre € 8000 più il viaggio, pagato anticipatamente con interprete. Viaggio vitto albergo separato,i fondi da poco vengono dati su donazione, non hanno nessun aiuto da ASL o ITALIA. La Regione Sardegna non ha dato nulla alla famiglia poichè secondo loro Mattia aveva 3 mesi di vita e non possono distogliere fondi per una malattia che secondo loro non ha cura. Oltre a questa patologia gli è subentrata un altra situazione con blocco delle ghiandole surrenali e deve prendere un salvavita 3 volte al giorno." "Come spesso accade in Italia, la mobilitazione di semplici cittadini e il nostro gruppo stanno cercando di dare una mano per aiutare questi genitori che sono indebitati oltre l'inverosimile, questo è il perchè abbiamo chiesto questa mobilitazione e l'aiuto di un gruppo Storico e attuale Sardo e Italiano che sono i Collage e a altri 17 artisti Sardi piccoli e grandi dai Sors’Amigos a Mario Vinci. Attualmente abbiamo già circa 2000 euro di spese ma dobbiamo farcela, tutti gli artisti che interverranno pur piccoli di età,vengono con lo spirito di aiutare Mattia a vincere questa rarissima malattia. Sono tutti in forma gratuita, compresa l’adesione dei Vigili del Fuoco di Sassari, la sicurezza e le maschere. Il teatro ci è stato dato in forma gratuita dal Comune di Sassari che si è dimostrato molto sensibile.

Dobbiamo riempire i 1445 posti del Teatro Comunale di Sassari per dare una speranza al nostro piccolo Eroe. Chiediamo alla cittadinanza di Sassari e Alghero e provincia di mobilitarsi,di venire al concerto di Sabato l’ingresso è a offerta libera. Regalatevi un prenatale insieme ai vostri figli e date una speranza a Mattia."