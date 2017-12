Guida sicura, viabilità, sicurezza stradale, a Sassari sbarca il “metodo Aci”

Si chiama “metodo Aci” ed è un corso di guida sicura incluso nel pacchetto offerto dall’Automobile Club d’Italia a chi si iscrive nelle sue autoscuole per prendere la patente. Nei giorni scorsi piazzale Segni si è trasformato nella sede di una delle prove pratiche previste dal programma, che si chiama “Ready2Go”. Slalom, cambio di gomme, frenata differenziata, fondo particolarmente insidioso, auto con abs disattivato e attivato: sono state queste alcune delle prove attraverso cui sono passati i venti allievi dell’autoscuola di Sassari.



“Ready to go” è un vero e proprio progetto modello di insegnamento delle scuole guide: ai test su strada si alterna la possibilità di vincere corsi di guida sicura a Vallelunga, uno dei più grandi centri a livello europeo. Aci ha così messo a punto una nuova metodologia che integra la preparazione convenzionale: otto moduli didattici teorici e diverse prove pratiche che, senza appesantire il corso, forniscono agli allievi alcune competenze ormai da troppo tempo sottovalutate nella formazione automobilistica.



Per parlare di sicurezza, macchine e velocità, i giovani hanno potuto entrare in contatto col mondo delle auto da corsa, in particolare quelle da rally, per non demonizzare la velocità ma per diffondere la cultura della massima sicurezza e imparare a distinguere le piste e gli sterrati dalle strade. I ragazzi hanno incontrato anche i rappresentanti della polizia locale, con i quali hanno parlato di alcuni atteggiamenti che è opportuno assumere quando si sale alla guida di un qualsiasi mezzo, hanno imparato qualcosa di più sui controlli effettuari tramite i droni e hanno effettuato prove pratiche e teoriche di quanto sia pericolosa la guida in stato di ebbrezza.



L’appuntamento rientrava nel Piano di sicurezza stradale che vede alleati l’Auomobile Club d’Italia, l’Aci Sassari e il Comune di Sassari. L’Aci sta portando avanti uno studio sul livello di pericolosità della viabilità di Sassari: un tema straordinariamente e tragicamente attuale. Incroci, condizioni di visibilità, stato di deterioramento dell’asfalto, qualità della segnaletica orizzontale e verticale: tutto sarà passato al setaccio e riportato nel dossier che sarà presentato quanto prima all’amministrazione perché possa correre ai ripari. Dal canto suo, Aci Sassari è invece impegnata in tutte le scuole cittadine per diffondere anche tra i più giovani la cultura della sicurezza stradale e della guida sicura, tanto che alla prova di guida sicura di piazzale Segni hanno assistito anche gli sudenti dell’Istituto tecnico industriale “Giommaria Angioy” di Sassari.