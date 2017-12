Concorso dirigenti in Regione

L'assessorato del Personale, con un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, comunica che nei giorni 20, 21, 22 e 23 febbraio 2018 si svolgerà la prova preselettiva per il concorso finalizzato all'assunzione di 20 dirigenti. Il prossimo 5 febbraio sarà resa nota la sede in cui avrà luogo la prova e il calendario di convocazione dei candidati. Tra il 15 e il 19 gennaio 2018 sarà pubblicata la raccolta completa dei quesiti, dalla quale saranno estratti quelli della prova.



Sedici dirigenti saranno destinati all’amministrazione centrale, 2 all’Ente Acque della Sardegna (Enas) e altri 2 all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). Le nuove figure sono riconducibili agli ambiti “economico-finanziario”, “giuridico-amministrativo” e “giuridico-amministrativo specifico per le politiche del lavoro”, e ancora agli ambiti “ambiente” e “territorio e infrastrutture”.