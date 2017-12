Chelo, Depalmas e Chessa alla Torres

La Torres comunica i nuovi arrivi in rossoblù dell’attaccante Michele Chelo, del centrale Andrea Chessa e del terzino classe ‘98 Gavino Depalmas. I giocatori hanno svolto questo pomeriggio il loro primo allenamento e sono da subito a disposizione di mister Tortora. Michele Chelo (Alghero 5/5/93) è un attaccante di esperienza, tecnico e potente, che ha iniziato questa stagione nel Sorso. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari (25 presenze e 11 gol nella stagione 2013/2014), nell’anno successivo ha militato nel Fertilia mettendo a segno 12 gol in 12 presenze in Eccellenza. Nella stagione successiva è passato al Selargius in serie D (32 presenze e 11 gol) e nel 2015/2016 è approdato alla Torres, sempre in serie D, con 24 presenze e 4 gol. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Atletico Uri, in Eccellenza, mettendo a segno la ragguardevole cifra di 17 gol in 26 gare disputate.Andrea Chessa (Sassari 3/4/95) è un difensore che ha maturato la sua esperienza calcistica nel Latte Dolce. Dopo la trafila delle giovanili, nel 2013 ha esordito con la prima squadra in serie D collezionando 28 presenze. Nella stagione successiva e fino al 2015/2016 ha giocato con la maglia biancoceleste in Eccellenza fino al nuovo salto in interregionale lo scorso anno (11 presenze). Centrale arcigno e rapido, di sicura affidabilità, arriva alla Torres dopo 6 presenze in serie D. Gavino Depalmas (Sassari 1/1/98) talentuoso terzino, cresciuto calcisticamente nel Latte Dolce, ha esordito in Eccellenza con la maglia biancoceleste nel 2015. Nella stagione successiva il passaggio in serie D. Classe ’98, convocato più volte nella rappresentativa regionale sarda, dal dicembre 2015 è passato allo Stintino, squadra con la quale ha raggiunto lo scorso anno l’Eccellenza e ha iniziato questa stagione sportiva, prima di approdare in rossoblù per essere da oggi a disposizione di mister Tortora.