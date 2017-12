Sassari, venerdì a Palazzo Ducale la mostra “Chiamarlo amore non si può”

Sarà inaugurata venerdì 15 dicembre alle 10 a Palazzo Ducale la mostra “Chiamarlo amore non si può”, organizzata dal Comune di Sassari in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale, e i dirigenti di numerosi istituti. Il progetto vede le classi impegnate a rappresentare, attraverso pensieri o disegni, il proprio modo di vedere la violenza maschile contro le donne. Dall'atrio alle scale, dal 15 dicembre al 5 gennaio, Palazzo Ducale diventerà una galleria d'arte per le opere ideate dagli studenti, supportati dai docenti. Il giorno dell'inaugurazione, a cui parteciperanno anche i giovani autori delle installazioni, quattro fra ragazzi e ragazze, preparati dall'attrice Teresa Soro, interpreteranno un brano di Leonardo Sole sulla violenza contro le donne.



Le installazioni contro la violenza sulle donne sono state create dalle scuole che hanno aderito al progetto. A differenza dell'anno scorso, per il 2017 hanno potuto partecipare non soltanto agli istituti cittadini, ma anche quelli della provincia. L'iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio percorso finalizzato a realizzare interventi di contrasto e di sensibilizzazione rispetto al drammatico fenomeno della violenza di genere.