Sassari, Alivesi "Tasi e Imu alle stelle, ma i servizi dove sono?"

"E’ di questi giorni il resoconto del noto quotidiano finanziario “Sole 24 Ore” che in modo chiaro, ed altrettanto spietato, sottolinea la caduta libera della nostra Città, capoluogo del Nord Sardegna. Dati impietosi e realistici che fotografano in pieno il grave stato di difficoltà di Sassari e di tutto il suo territorio. A rafforzare un quadro clinico da “moribondo” c’è anche il dato relativo allo stato dei “tributi comunali” dove emerge che i Sassaresi, in Sardegna, sono quelli che pagano di piu in materia di Tasi, la tassa sui “servizi indivisibili” ed Imu, l’imposta municipale unica, che ha da tempo sostituito la vecchia Ici. Continuando a seguire l’attenta analisi degli esperti del Sole 24 Ore, risulta che tale “primato” nei pagamenti sia dovuto al fatto che in Provincia il numero delle seconde case sia di gran lunga superiore alle “prime”, sulle quali scattano le esenzioni. Ma a destare la nostra attenzione è soprattutto il fatto che mentre a livello nazionale questi tributi vengono pagati solamente da 2 italiani su 3, a Sassari a pagare sono nientemeno che un cittadino su due. Ci domandiamo, a questo punto, quale sia il destino di tale imponente mole di tributi prelevati direttamente dalle tasche dei Sassaresi, che dovrebbero tradursi in altrettanti “imponenti” servizi comunali. La verità è che, in particolare modo per ciò che riguarda la TASI ovvero quella tassa che i Sassaresi pagano per i “servizi”, da parte degli stessi cittadini risulta molto flebile la percezione del fatto che a fronte di una così forte pressione tributaria possa, ma sarebbe piu corretto dire “debba”, in qualche modo corrispondere una altrettanto adeguata erogazione di tutti quei servizi per i quali tale tassa viene “pretesa”. Non siamo certi che i Sassaresi, proprio in questi giorni di scadenze per il pagamento di questi tributi abbiano effettivamente la esatta percezione che a fronte del pagamento della Tasi ci siano equivalenti servizi per:

pubblica sicurezza e vigilanza; tutela del patrimonio artistico e culturale; illuminazione stradale pubblica; servizi cimiteriali; servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico; servizi socio-assistenziali; servizio di protezione civile; servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

Ciò che, come Coordinamento Provinciale di Forza Italia Sassari, intendiamo sottolineare e soprattutto chiedere all’Amministrazione guidata dal Sindaco Nicola Sanna è che tutti gli sforzi che i Cittadini Sassaresi sono chiamati a fare in questi giorni per pagare i vari tributi comunali, siano tradotti in servizi piu efficienti ed adeguati alle esigenze di una Città già in grave stato di difficoltà, con particolare riguardo ed attenzione verso i Sassaresi piu sfortunati."