Alghero. Sul palco del Miramare: il tributo a Vasco e le Rock-a-Bella Sisters

Il Miramare Gastro & Music Pub, dopo la tre giorni di inaugurazione, continua con la programmazione degli eventi. La nuova scommessa di un gruppo di giovani e affermati imprenditori algheresi si basa soprattutto sulla musica dal vivo, ma non solo, cucina sfiziosa e beverage di qualità completano i sapori tipici del pub in salsa catalana. Il locale affacciato sulla passeggiata cittadina ha aperto i battenti giovedì scorso, nella festa inaugurale si sono esibiti i "BlackOut" e nei giorni a seguire "Quelli del Bar Mario", tributo al rocker di Correggio Luciano Ligabue e "The Ciak 5 Band".

"Friday Tribute Night" è il punto di forza della proposta culturale del Miramare Gastro & Music Pub, una rassegna musicale dedicata in maniera esclusiva alle migliori tribute band della Sardegna che ogni venerdì porterà sul palco omaggi live ai grandi della musica italiana e internazionale. Il 15 dicembre in scena lo show dei "B.d.A." , storico tributo sardo a Vasco Rossi. La band che prende il nome da uno dei brani più irriverenti del Blasco, I bambini dell'Asilo pubblicato nel lontano 1980, negli anni ha avuto l'onore di suonare insieme ai musicisti che hanno accompagnato per una vita Vasco sia in studio che sul palco: Maurizio Solieri, Andrea Braido, Claudio "Gallo" Golinelli ecc. Il giorno successivo, 16 dicembre, il "sabato del Miramare" porta ad Alghero uno dei progetti più innovativi degli ultimi anni in Sardegna, il trio vocale e completamente al femminile delle "Rock-a-Bella Sisters". Mademoiselle Cherry Moon, Lady Satin e l'ideatrice del gruppo Miss Ellen Van De Kamp ormai da quasi cinque anni portano nei club e nelle piazze dell'Isola lo stile pin-up attraverso un variegato repertorio d'epoca in cui rivivono le sonorità swing, doop-wop, rockabilly e rock'n'roll tipiche degli gli anni '40, '50 e '60.

I live del Miramare Gastro & Music Pub si svolgono davanti al un led wall di ultima generazione, nel quale in diversi momenti e insieme agli altri schermi presenti in sala viene trasmesso lo sport. Sport, cucina, beverage, panorama e musica di qualità sono le caratteristiche principali del locale che si trova in prossimità dell'incrocio tra via Carducci e Lungomare Dante.