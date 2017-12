I lavoratori del San Giovanni Battista di Ploaghe passano all'Ats

Con l’approvazione, avvenuta ieri pomeriggio, da parte della Giunta regionale, del Piano di incorporazione dell’Ipab San Giovanni Battista di Ploaghe, i 127 lavoratori a tempo indeterminato della struttura socio-sanitaria passano definitivamente all’Ats.

PIANO. Il primo Piano di incorporazione, ha ricordato Arru “è stato trasmesso dal Commissario della ASL 1 di Sassari a ottobre dello scorso anno. Successivamente la legge dello scorso luglio (13/2017) ha meglio chiarito le condizioni relative al passaggio del personale dell’ex IPAB in capo all’ATS, stabilendo che i rapporti di lavoro con personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, rientrino nell’incorporazione. Per quanto riguarda l’inquadramento di questi lavoratori, sarà l’Ats a procedere, rifacendosi ai CCNL di riferimento e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia”.