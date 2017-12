Via libera della Giunta allo schema di bilancio 2018 e al bilancio di previsione 2018 - 2020

La Giunta comunale ha approvato lo schema di Bilancio 2018 e il Bilancio di previsione 2018-2020, due documenti fondamentali per la programmazione delle attività future del Comune e per garantire servizi in continuità ai cittadini. Anche quest’anno la Giunta guidata dal sindaco, Nicola Sassu, ha deciso di non applicare la Tasi e di tenere invariata l’Imu e la Tari per non appesantire il carico fiscale sui cittadini, vista lo perdurante stato di crisi economica in cui versa il territorio. «Nonostante il Comune possa contare su minori entrate fiscali, l’amministrazione è riuscita comunque a ottenere un perfetto equilibrio finanziario e un bilancio sano, evitando di creare indebitamento per l’Ente e garantendo tutti i servizi indispensabili per i cittadini», spiega l’assessora al Bilancio, Maria Ladinetti.



Con l’approvazione del Bilancio 2018 e del Bilancio di previsione 2018-2020 il Comune potrà dare il via a una lunga lista di investimenti: lavori pubblici, impianti sportivi, polizia municipale, istruzione pubblica, cultura, servizi sociali. Proprio all’ambito sociale la Giunta dedicherà particolare attenzione per rispondere alla sempre crescente domanda di aiuto da parte delle famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche. Per far fronte a questa emergenza sono disponibili diversi strumenti: dai fondi specifici messi a disposizione da Stato e Regione “per il contrasto alla povertà”, al servizio civico, dal Reis e al nuovo Rei. Per quanto riguarda le voci di spesa il Bilancio, come richiesto dalle norme nazionali, ha dato priorità ai mutui, alle spese per il personale, al fondo di riserva e a quello di dubbia esigibilità. «Siamo fieri di essere riusciti a chiudere il bilancio dopo tanto impegno e lavoro dell’intera struttura comunale (Ufficio ragioneria, revisore dei conti, responsabili d’area, dipendenti, consiglieri comunali, segreteria comunale). Un bilancio che, approvato entro il 31 dicembre, consentirà agli uffici autonomamente e in maniera più veloce, senza impegnare le somme in dodicesimi», conclude l’assessora Ladinetti.