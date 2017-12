I sassaresi sono i meno patentati della Sardegna

Il 71,15% della popolazione sarda over 15 ha la patente auto o moto, ma se si leggono i numeri in ottica di genere il divario è enorme. Secondo un’analisi fatta da Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a livello regionale solo il 59,80% della popolazione femminile over 15 ha una licenza di guida valida, mentre se si guarda agli uomini, la percentuale arriva all’83,08%.



La provincia della Sardegna - secondo la vecchia suddivisione - con la maggiore percentuale di residenti patentati è Olbia-Tempio (74,33%), seguita da Ogliastra (73,09%), Cagliari (72,38%) e Oristano (71,42%). I Sassaresi, fanalino di coda con il 69,12 %