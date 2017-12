Total quality, il comune di Alghero chiede ai cittadini un parere sulla qualità dei servizi erogati

L' Amministrazione comunale avvia dalla giornata odierna, giovedì 14 dicembre, la seconda fase del progetto "Total Quality" con l'obiettivo di realizzare una valutazione della qualità dei servizi erogati e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, al fine di migliorarne la qualità. E' un tema trasversale di grande attualità e rappresenta la svolta innovativa del cambiamento in essere nella Pubblica Amministrazione Algherese. Dopo una prima indagine rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del Comune di Alghero, in cui tutto il personale interno ha potuto esprimere la propria soddisfazione nei confronti dei servizi strategici dell'Amministrazione, il progetto coinvolge da oggi tutti i cittadini: nelle sedi dei servizi Demografici di via Catalogna e nelle delegazioni di Fertilia e Santa Maria La Palma saranno presenti i banchetti con i questionari tramite i quali tutti gli utenti dovranno valutare il proprio gradimento nei confronti degli stessi servizi. Il Comune di Alghero in questo modo, grazie all'azione coordinata dal gruppo di lavoro permanente, promuove il rafforzamento degli strumenti di comunicazione e di informazione, finalizzati ad un incremento della trasparenza dell'azione amministrativa, a una maggiore qualificazione delle risorse umane dell'Ente e ad un aumento di efficienza e snellezza in tutte le attività dell'Amministrazione. L'interesse del Comune di Alghero per i temi della qualità e della soddisfazione del cliente, si colloca nell'ambito di un disegno più ampio, fondato sull'esigenza di garantire ai cittadini standard elevati di qualità in tutti i servizi offerti. In allegato la locandina.



