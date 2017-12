Natale in musica con la banda e il Coro voci bianche “Città di Sennori”

La Banda Musicale “Città di Sennori” e il Coro Voci Bianche “Città di Sennori” accompagneranno i sennoresi alle festività natalizie. Le due ensemble dirette dal maestro Giuseppe Ruiu saranno protagoniste con diversi concerti che si terranno in questi giorni. Il primo appuntamento è per sabato 16 dicembre con il Coro Voci Bianche che si esibirà a Porto Torres nella chiesa di Cristo Re, alle ore 19. Domenica 17 sarà il turno della Banda musicale che, alle ore 20, all'Auditorium del Centro culturale di via Farina 32, a Sennori, presenterà il suo VI Concerto di Natale: saranno eseguiti, oltre ai classici brani natalizi per banda, diversi arrangiamenti appositamente composti per banda e coro di voci bianche e per banda e coro sardo; in questa occasione sarà ospite della manifestazione il coro sardo “Sonos de Coro” diretto dal maestro Vittorio Manca. Il 21 dicembre alle ore 18,30 nella chiesa di Santa Teresina, a Lu Bagnu, si esibiranno i quaranta bambini del Coro Voci Bianche, che replicheranno sabato 23 alle ore 19, nella chiesa di San Basilio, A Sennori. Da non perdere l’evento del 22 dicembre, al Centro di aggregazione sociale di Sennori, con “La notte bianca dei bambini”, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale (assessorato alla Cultura guidato da Elena Cornalis), la Pro loco di Sennori e Comes.