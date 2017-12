Un museo nell’aeroporto di Alghero

È stata inaugurata questa mattina la mostra “SARDEGNA ARCHEOLOGICA - Museo a cielo aperto” allestita nelle sale dell’Aeroporto di Alghero.

La mostra è un viaggio nel tempo, una raccolta straordinaria di ricostruzioni che accompagnano il visitatore in un percorso nel passato remoto.

Dal neolitico al nuragico, questo l’arco temporale delle opere.

Menhir, bronzetti e vasellame nuragico, guerrieri, sacerdotesse, scudi e spade trovano spazio nei camminamenti e in una “Sala Museo” appositamente allestita. I Giganti di Mont’è Prama, interamente ricostruiti nel loro splendore originale, sono invece posizionati nella Main Hall dell’Aeroporto di Alghero ad accogliere passeggeri e visitatori, nella stessa disposizione in cui si presentavano in origine. Il tutto racconta una storia affascinante ed una scoperta archeologica decisiva ed unica nel Mediterraneo occidentale. La mostra, promossa dalla Sogeaal – Aeroporto di Alghero e dall’Editore Carlo Delfino, è stata curata dall’artista Carmine Piras che ha riprodotto vestiario, armi ed suppellettili seguendo le metodologie di impiego di strumenti e utensili acquisite grazie alla collaborazione decennale con esperti archeologi.

Il “Museo a cielo aperto” è visitabile da tutti con ingresso libero sino al 31 gennaio 2018 negli orari di apertura dell’aeroporto.