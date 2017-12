Porto Torres, via libera al piano per la messa in sicurezza delle strade

«Con l'approvazione della delibera stiamo entrando nella fase più importante di questo progetto – sottolinea il Sindaco Sean Wheeler – quella che porterà alla pubblicazione della gara e all'affidamento dei lavori. Potremo finalmente intervenire per sottoporre a manutenzione la strada che rappresenta la porta d'accesso alla nostra città, direttrice per il centro e per il porto, e dove si registra la maggiore intensità di traffico degli automezzi». «Nei mesi scorsi abbiamo presentato una richiesta in Regione: siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 310mila euro -aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – ai quali si aggiungeranno ulteriori 190mila euro dal bilancio comunale per il completamento del progetto. Queste somme ci consentiranno di riasfaltare un tratto di circa 2,5 chilometri». Oltre alla bitumazione tradizionale, nei tratti più critici saranno effettuati degli interventi più dettagliati per ripristinare il sottofondo ormai lesionato. Il progetto prevede anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. «Via Sassari è il biglietto da visita della nostra città. L'intervento in quel tratto era assolutamente prioritario: dopo decenni, infatti, la strada sarà sottoposta a un ripristino integrale e non solamente a interventi tampone come è accaduto fino a oggi. Non sarà facile, ma l'auspicio è quello di individuare nuove risorse nelle prossime annualità – conclude l'Assessore – per intervenire anche in altre zone dove l'asfalto presenta gravi criticità».