Sassari, pulizia straordinaria delle fontane di piazza d'Italia

Le fontane di piazza d'Italia hanno subito in questi giorni una pulizia straordinaria per riportarle all'antico splendore. Gli operai di Ambiente Italia su richiesta dell'assessorato Ambiente del Comune di Sassari, armati di idrovore e macchinari specifici, hanno ripulito le vasche dalla melma che si era depositata da anni e lucidato le piastrelle. Un'operazione ulteriore e straordinaria rispetto alla periodica pulizia effettuata per eliminare la grande quantità di rifiuti che gli incivili quotidianamente gettano in queste fontane che sono veri monumenti.