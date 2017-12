Celebrato a Cagliari il Precetto Natalizio dell'Esercito

Il personale civile e militare dell’Esercito Italiano ha celebrato ieri mattina, presso la chiesa “Santa Rosalia” in via Torino a Cagliari, il tradizionale Precetto Natalizio.

Alla solenne funzione religiosa, officiata dal Cappellano Militare del Comando Militare Esercito Sardegna, padre Mariano Asunis, hanno partecipato il personale militari dell’Esercito e i civili dell’Amministrazione Difesa di stanza a Cagliari e nei centri vicini, unitamente ai familiari dei militari caduti in Patria e nei vari teatri operativi esteri.

Al termine della celebrazione, il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, dopo aver sottolineato l’importante momento di comunione e condivisione per tutta la comunità militare, testimonianza di affetto sincero per chi nel prossimo Natale patirà la mancanza dei propri cari, ha formulato a tutti i presenti gli auguri di buon Natale e sereno anno nuovo.