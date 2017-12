Incidente alla periferia di Allai. Coinvolto il deputato Mauro Pili

Ieri notte un brutto incidente nella periferia di Allai. Un animale ha attraversato la strada all'improvviso (così è stato dichiarato in fase di accertamento),e avrebbe costretto l' audi a schivarlo finendo nella corsia opposta, dove stava transitando un'altra vettura. L'Audi, guidata dal deputato Mauro Pili, ha urtato seppur lievemente l'altra vettura che è finita fuori strada. A bordo una donna di Ortueri che nonostante sia rimasta incastrata tra le lamiere della macchina, non si trova in pericolo di vita. E' stata trasportata all'ospedale di Oristano e le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso il deputato. La polizia stradale effettuerà tutti i rilevamenti del caso per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.