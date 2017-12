Turbativa d'asta. La Guardia di finanza indaga nel tribunale di Tempio Pausania

Questa mattina la Guardia di finanza congiuntamente alla Polizia di Olbia, si è recata a palazzo di giustizia per proseguire gli accertamenti di un'inchiesta che avevano gettato scompiglio nel tribunale di Tempio Pausania. Ci sarebbero otto indagati , fra i quali magistrati e avvocati, sui quali pende l'accusa di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e falso. Tra loro il giudice Alessandro Di Giacomo, responsabile delle esecuzioni all'epoca dei fatti. La vicenda è legata in particolare ad un'inchiesta sull'acquisto di una villa in località Baia Sardinia. L'immobile in questione è stato messa sotto sequestro. Secondo l'accusa, l'edificio che apparteneva all'imprenditore Sebastiano Ragnedda, deceduto due anni fa, è stato aggiudicato a due magistrati ad un prezzo troppo basso rispetto al valore commerciale reale.

Si attendono ora gli ulteriori sviluppi delle indagini.