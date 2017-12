Il Mago di Oz in anteprima al Family Affair di Sassari

di SSN

Arriva al Family Affair in via Brigata Sassari, stasera (venerdì) alle 17, l'anteprima nuovo musical di 7 in Valigia “Segui il Sentiero Dorato”, liberamente ispirato al celebre film "The Wizard of Oz" del 1939, dove la magia di un classico senza tempo, con la sua "garbata filosofia" e il technicolor, incontra un mondo di luci e ombre contemporanee, per far sognare i più piccoli che guardano al futuro e conquistare il cuore dei più grandi che ritornano bambini.



I bambini avranno la possibilità di vedere da vicino i protagonisti di questa bellissima storia: lo spaventapasseri, il leone, l'uomo di latta e naturalmente Dorothy.