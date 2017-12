Sassari, divieto consumo bevande in vetro per la notte di San Silvestro

Per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti del capodanno, dalle 18 del 31 dicembre sino alle 8 del primo gennaio in tutto il territorio comunale è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattine; divieto inoltre per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali di somministrare e vendere per asporto su area pubblica bevande, anche analcoliche, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. E' consentito a tutti i titolari di pubblici esercizi di prorogare l’orario per i piccoli intrattenimenti musicali fino alle 3 esclusivamente per la serata tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018. La proroga è consentita anche ai titolari di circoli privati.