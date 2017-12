Sassari, il Natale nelle strutture ospedaliere dell'Aou

Prenderanno il via domani, 16 dicembre, anche nelle strutture ospedaliere dell’Aou di Sassari gli appuntamenti con le novene del Natale. I cappellani del Santissima Annunziata, don Bastianino Pirino, e delle Cliniche di viale San Pietro, don Antonio Tanca e don Eugenio Pesenti, hanno fissato il calendario delle funzioni religiose sino all’Epifania.



Nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile le novene saranno alle ore 18 e, a seguire, la messa. La messa della Vigilia sarà alle ore 20 mentre la mattinata di Natale alle ore 9,30. Quindi il 26 dicembre alle 9,30 sarà officiata la funzione per santo Stefano martire.



Sempre nella cappella del Santissima Annunziata, il 30 dicembre dopo la messa delle ore 18 si svolgerà la rappresentazione del Presepe vivente a cura dell'associazione “La Sorgente”. Il 31 dicembre sono due le messe in programma: la prima alle 9,30 e la seconda alle 18,30 con il Te Deum.



Il primo gennaio 2018, alle 9,30 sarà celebrata la messa per “Maria Santissima Madre di Dio”. Il giorno dell'Epifania la messa è fissata per le 18,30. Il 7 gennaio, infine, ricorrenza del battesimo del Signore, la messa sarà alle 9,30.



Nel complesso ospedaliero delle Cliniche, nella cappella San Pietro di Palazzo Clemente, al piano terra, le messe del 24 dicembre, di Natale, dell'ultimo dell'anno quindi del 1° gennaio, dell'Epifania e del 7 gennaio sono programmate per le ore 9,30.



Nella cappella al quinto piano del Materno Infantile, gli orari delle messe sono stati fissati alle ore 20,15 nei giorni 23 e 24 dicembre quindi 30 e 31 dicembre e poi ancora 5 e 7 gennaio.



Il 20 dicembre, nella Clinica di Ginecologia e Ostetricia, al quarto piano del Materno Infantile, alle ore 19 è in programma il concerto dei “Cantori della Risurrezione”, il coro di Porto Torres diretto dal maestro Fabio Fresi.



Il 28 dicembre, infine, nella ricorrenza dei Santi Innocenti, a partire dalle ore 19, al Nido, in Pediatria e in Neonatologia, l'esibizione del coro “Logudoro” di Usini diretto dal maestro Dario Pinna.