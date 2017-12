Ecco le iniziative solidali natalizie di Telefono amico Italia

di SSN

Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra Telefono Amico Italia e Upim per offrire un servizio ai clienti che acquistano i doni natalizi: impacchettando i loro acquisti, i volontari trovano il modo di spiegare a chi lo richieda in cosa consiste la loro mission e, nello stesso tempo, raccolgono fondi per continuare a portarla avanti. Da sabato 16 dicembre la UPIM di Sassari avrà al suo interno il banchetto di Voce Amica Sassari con i volontari che si alterneranno nelle successive giornate del 17, 21, 22,23 e 24 dicembre per dispensare sorrisi ma soprattutto per ricordare, tra un pacchetto e l’altro, che il servizio sarà attivo al numero 199.284.284 e alla webcall www.telefonoamico.net anche e soprattutto durante le feste natalizie, quando le emergenze emozionali diventano più pesanti da sopportare, con una no-stop che partirà dalle 10.00 del 23 dicembre e si concluderà alle 24.00 del 26 dicembre.



“Confezionare i regali di Natale per noi ha un significato speciale” – spiegano i volontari del centro di Sassari – “perché la ricorrenza della natività ha un valore particolare per la maggior parte delle persone, e contribuire ad impreziosirla con un piccolo gesto è per noi un po’ come entrare nelle loro case; in cambio, chi vuole, può lasciare un’offerta che ci aiuterà ad aiutare, ad esserci per chi ci cerca, ad ascoltare chi è inascoltato. Natale è forse anche questo”.