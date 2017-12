Il Pd sassarese si mobilta in vista delle elezioni

di SSN

L’Assemblea e la Direzione dell’Unione Comunale di Sassari del PD sono state convocate per lunedì 18 dicembre alle ore 17, presso la Sala Langiu, Comando polizia municipale via Carlo Felice, per l’avvio della mobilitazione in previsione delle imminenti elezioni politiche.

In fase di apertura dei lavori l’Assemblea e la Direzione completeranno gli adempimenti statutari eleggendo il tesoriere e la Segreteria comunale.

L’incontro è aperto a iscritti e simpatizzanti.