Giustizia, più personale in Sardegna

di SSN

"In arrivo nuovo personale in Sardegna per una giustizia più rapida, efficiente ed equa.” E’ la dichiarazione di Giovanna Sanna, deputata del Partito Democratico. "Nei prossimi giorni – prosegue la deputata – arriveranno nei tribunali italiani 1600 tra assistenti, che hanno vinto il concorso, e funzionari. In particolare, in Sardegna arriveranno 44 nuovi assistenti: 12 nel distretto di Sassari (di cui 10 a Sassari e 2 a Tempio Pausania), 32 nel distretto di Cagliari (di cui 1 a Lanusei, 6 a Oristano, 25 a Cagliari).” Il provvedimento fa parte di un piano triennale che prevede 5.400 nuove assunzioni in tutto il Paese nel periodo 2015-2018.



“Una misura concreta – sottolinea Giovanna Sanna – che, accanto alle numerose riforme approvate in questa legislatura, testimonia l'impegno che il Governo, con il ministro Andrea Orlando, e il Parlamento hanno dedicato al mondo della giustizia, uno dei settori che, dopo oltre vent'anni di stallo politico, aveva maggior bisogno di interventi e risorse.” Nel nostro territorio quest'immissione di personale, giovane e qualificato, rappresenta un'occasione di crescita e sviluppo, oltre che la garanzia di un miglior servizio a vantaggio della collettività. “Sappiamo bene che tempi ed efficienza del sistema giustizia – conclude la parlamentare – determinano la qualità del sistema stesso e che da essi dipende la possibilità concreta di esercitare pienamente i propri diritti ed accedere alla tutela effettiva.”