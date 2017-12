A Uri una domenica con i mercatini di Natale ed una gustosa castagnata

di SSN

Atmosfera natalizia anche a Uri. A rallegrare il paese domenica 17 novembre dalle 10 del mattino fino alle 20 della sera in piazza Alisa saranno i Mercatini di Natale con hobbisti, artigiani e associazioni, organizzati dal Comune e dalla Consulta delle Associazioni. Articoli da regalo, oggetti natalizi e dolci per festeggiare in anticipo e raccogliere fondi da utilizzare nelle manifestazioni annuali ambientante in paese.



Nel tardo pomeriggio, dalle 17 la Pro Loco di Uri organizza e propone la Castagnata Natalizia e le frittelle. Il momento conviviale permetterà ai grandi e piccini di godere dell’atmosfera natalizia della piazza.