“…Questo non è amore” prosegue all'Auchan di Sassari

di SSN

Nell’ambito del progetto “…Questo non è amore” la Polizia di Stato è presente all’interno del centro commerciale “Auchan” a Sassari.



Il programma, finalizzato all’attività d’informazione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza sulle donne è stato coordinato dal Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari, che si è avvalso della collaborazione di un gruppo di esperti altamente qualificati, quali un medico-psichiatra della Polizia di Stato, un operatore della Divisione Anticrimine, un operatore della Squadra Mobile–sezione specializzata e dei rappresentanti della rete antiviolenza, che hanno fornito consigli utili per combattere questa violenza di genere.



Il progetto, utile strumento per dare coraggio e vicinanza a chi denuncia l’attuale fenomeno del femminicidio e dei maltrattamenti in famiglia, ha riscosso un grande successo di pubblico.

Combattere la violenza contro le donne è possibile soltanto attraverso un cambiamento culturale che coinvolga tutti.