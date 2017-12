Periferie urbane, lunedì a Roma la firma della convenzione da 16 milioni

di SSN

Lunedì 18 dicembre il sindaco Nicola Sanna sarà a Roma, a Palazzo Chigi, per firmare la convenzione per la realizzazione del progetto di riqualificazione delle periferie urbane. Con la sottoscrizione dell'accordo tra l'amministrazione comunale di Sassari e la presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà reso disponibile il finanziamento di 16 milioni di euro che il Comune si è aggiudicato partecipando al Bando Periferie Urbane. Una cifra alla quale vanno ad aggiungersi 2 milioni di euro di risorse comunali.



Il progetto punta al rinnovo dei quartieri di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Baddimanna e Sassari2, e intende ricucire tra loro queste aree periferiche mettendole in dialogo con il resto della città. Prevede la costruzione di una rete ciclopedonale, la riqualificazione delle piazze con materiali innovativi, naturali ed ecologici, la creazione di giardini e orti urbani, l'apertura di nuovi spazi per lo sport e per la vita all'aria aperta, e il recupero di importanti immobili. Ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti, che sono coinvolti in un percorso informativo e di condivisione delle linee guida del progetto. Lo scorso 11 dicembre, infatti, c'è stata una consultazione pubblica sul tema, rivolta a cittadine e cittadini del quartiere di Santa Maria di Pisa. Un primo incontro informativo, per presentare alla cittadinanza il piano e raccogliere proposte di miglioramento.



Nei successivi appuntamenti, previsti l'8, il 15 e il 22 gennaio negli altri quartieri, Sassari2, Latte Dolce e Baddimanna, si darà il via anche a laboratori tematici, che vedranno il pieno coinvolgimento della popolazione residente.