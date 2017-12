Il Gsd Porto Torres trova la prima vittoria della stagione

di SSN

Il GSD Key Estate Porto Torres trova la prima vittoria stagionale sul campo della Special Bergamo Sport Montello, nella settima giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. La squadra allenata da coach Lamine Sene si è imposta con il punteggio di 73-49, dopo un match molto ben giocato e condotto fin dall’inizio.

Parte forte la Key Estate che, con Munn e Gharibloo sugli scudi, si porta sull’8-2 a 7’33” dalla prima sirena. La panchina orobica corre subito ai ripari e chiama timeout. Al rientro in campo i padroni di casa ricuciono parzialmente lo strappo, poi il GSD allunga di nuovo, con Gharibloo e Puggioni, fino al massimo vantaggio, 16-8 a 3’48” dalla fine del periodo, che termina poi sul 18-14 turritano.



Nella seconda frazione Bergamo si avvicina sul -2 (18-20), poi la squadra di coach Lamine Sene infila un parziale di 6-0 che vale il nuovo +8, sul 26-18, a 6’07” dall’intervallo. La risposta della Special Bergamo Sport Montello è veemente e a 2’ dalla pausa lunga il tabellone segna perfetta parità, 26-26. Chiude il quarto un nuovo mini-break di 7-0 del GSD, firmato Munn, Puggioni e Falchi, per il 33-26.

Nylander apre le marcature al rientro in campo, poi due canestri consecutivi di Gharibloo danno al GSD il massimo vantaggio sul 39-26. Airoldi prova a suonare la carica ai suoi, ma la Key Estate è implacabile e ritocca più volte il massimo vantaggio, fino al +20, 52-32, di fine frazione.

In avvio di ultimo quarto Bergamo prova a riavvicinarsi e ci riesce fino al 40-52, segnato da Bombardieri, poi i turritani vanno via definitivamente, in crescendo, con un Falchi caldissimo.



I TABELLINI

SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO (23/59, 0/12, 3/8 T.L.) – Magvin 2 (1/4), Carrara 4 (2/5, 0/2, 0/1 t.l.), Bombardieri 12 (6/14, 0/1, 0/2 t.l.), Spicsuk 4 (2/5), Airoldi 8 (3/11, 0/3, 2/2 t.l.), Binetti n.e., Pedretti A. 12 (6/13, 0/4), Milesi 4 (2/2, 0/1), Belloli (0/4 da 2, 0/2 t.l.), Pedretti P. n.e., Cantamessa n.e., Filisetti n.e., Canfora 3 (1/1, 0/1, 1/1 t.l.), Filippi n.e.. All. Pizzi

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (29/57, 1/4, 12/24 T.L.) – Nylander 6 (3/3), Munn 14 (4/11, 1/2, 3/5 t.l.), Gharibloo 24 (9/16, 0/2, 6/13 t.l.), Puggioni 8 (4/11), Falchi 21 (9/16, 3/6 t.l.), Canu, Elia n.e., Ion. All. Sene.