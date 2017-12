Dal Liceo Canopoleno di Sassari un Buon Natale artistico

di SSN

Quando il sipario si apre sulla musica di Silent Night, la “Natività” di Leonardo appare luminosa davanti agli spettatori e l’emozione prende il sopravvento. Partono così gli straordinari auguri di Natale, di ieri (venerdì) sera, per genitori e alunni al Liceo Canopoleno di Sassari.



Gli studenti di alcune classi del Liceo, guidati dai docenti Ida Colagrossi e Mario Tola, hanno dato vita, nel vero senso della parola, a tre grandi opere che il genio di Leonardo, Caravaggio e Gauguin ha dedicato al Natale. Con Natale d’Autore l'obbiettivo è stato centrato: mettere al centro i ragazzi, la loro curiosità e cogliendo la loro disponibilità al “fare”. I giovani interpreti hanno accettato di vivere un’esperienza completamente nuova rispetto a quella tradizionale di fruitori di un’opera d’arte dall’esterno, sono diventati loro stessi una vera e propria "opera"



L’ispirazione degli artisti ha creato una visione della maternità in cui una donna, povera e sfinita o colorata e fiorita, stringe il suo bambino appena nato, salutata e sorretta da chi le sta intorno. E quell’immagine tocca e riempie sempre il cuore, a Firenze come in Polinesia, accompagnata da una musica classica o da un gospel: è Natale perché è nata una vita.



I ragazzi del Canopoleno, abbigliati e disposti in maniera incredibilmente fedele rispetto alle opere pittoriche rappresentate, hanno saputo trasferire al pubblico il senso dei tre dipinti e il miracolo della nascita del Bambino e dalla magia creativa dei grandi artisti ne hanno saputo creare un’altra, in un’atmosfera capace di fermare gli affanni umani e il tempo.



Le tre rappresentazioni sono state precedute da una interessante e vivace carrellata delle opere pittoriche che nei secoli hanno espresso questo tema, e sono state accompagnate da brevi note illustrative esposte da tre compagni degli “attori” in scena.

Al termine della serata applausi sentiti da parte di una platea commossa e partecipe, per un “Buon Natale” artistico.