Senorbì, la Finanza scopre un evasore da oltre 600mila euro

di SSN

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle della tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante a Senorbì nel settore della ristorazione.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’I.v.a. e dell’I.r.a.p. nonche’ al controllo del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d’imposta in qualita’ di datore di lavoro.



Dall’esito dell’attività di verifica, è stato constatato che l’azienda ha omesso di dichiarare al fisco ricavi per 609.000 euro, con una conseguente evasione I.v.a. per 61.000 euro.



I controlli dei finanzieri hanno inoltre evidenziato che, tra i dipendenti dell’attivita’ commerciale, uno di loro prestava la sua attivita’ lavorativa senza una regolare assunzione, circostanza che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura al lavoratore alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.



Il titolare dell’attività sottoposta a controllo è stato sanzionato con una multa il cui importo oscilla tra i 1.500 e i 9.000 euro.