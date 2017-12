La Torres cade a Tonara per 2-1

di SSN

Niente da fare. La Torres lotta ma non riesce a far punti nella trasferta di Tonara nel campionato di Eccellenza. I sassaresi sono stati socniftti con il punteggio di 2-1. Tutte le reti nel primo tempo. dopo il vantaggio di Pili su rigore al 15' il pareggio di Scioni per i rossoblù al 24 sempre dal dischetto. Il vantaggio che vale tre punti per i padroni di casa al 31' con Sanna.