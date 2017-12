Il Latte Dolce vince in rimonta

di SSN

Il Sassari calcio Latte Dolce si presenta davanti al pubblico del Vanni Sanna per disputare l'ultimo impegno casalingo del suo 2017, ultima gara in calendario nel girone di andata del campionato di serie D, Girone G. In attesa di poter contare anche sull'apporto dei due nuovi acquisti – Giulio Daleno e Simone Patacchiola – i biancocelesti incrociano la loro strada con il Lanusei nella quinta stra isolana di questo primo scorcio di stagione. Mister Massimiliano Paba schiera Garau fra i pali, ripropone Demartis dal primo minuto dopo il lungo stop per infortunio e getta in mischia Marcangeli. Al 5' un fallo non ravvisato dal signor Di Francesco innesca l'uno-due del Lanusei: mentre i biancocelesti aspettano il fischio a favore e restano immobili, gli avversari sfruttano l'opportunità, imbastiscono un'azione a tutta velocità e mandano a rete Papini per lo 0-1.



Tre minuti dopo fuga sulla destra per Paolo Palmas: bella la corsa, buono il tiro ma La Gorga respinge e blocca in due tempi. Giallo a Cavallaro per un braccio teso stile wrestling su Andrea Usai, dubbio e intempestivo fischio arbitrale a “interpretare” un'intenzione non ancora..diventato azione, al 16' il tiro di Palmas tocca il portiere e finisce sul palo (libera la difesa del Lanusei): gara incerta e accesa, che i sassaresi vogliono pareggiare. È ancora l'attaccante castellanese a impegnare La Gorga, ma è la direzione di gara a non convincere in questa prima fase del match. Masia lascia il campo per infortunio, dentro Camili. Il Sassari calcio Latte Dolce tenta di affondare i colpi, ma non trova la via della rete. Ammonito il numero uno del Lanusei, ogliastrini pericolosi su un capovolgimento di fronte – palla ribattuta – poi ancora il Sassari calcio Latte Dolce ma il traversone di un ispirato Palmas arriva in anticipo e non trova nessuno pronto all'appuntamento. Ci prova Camili dalla distanza, para facile Garau. Ancora Paolo Palmas, e ancora La Gorga a distendersi e dire no. Dentro Contu per Demartis, La Gorga rischia su un insidioso campanile e alza all'ultimo istante sopra la traversa: sul corner Cabeccia c'è, ma la palla finisce di poco a lato. Contu tenta la conclusione in corsa ma non ha fortuna, al 10' del secondo tempo poi arriva finalmente il pareggio: Palmas serve Usai che non si fa pregare e realizza la rete del pari, 1-1. I padroni di casa raccolgono quanto di importante seminato e dopo Usai tocca a Palmas timbrare il tabellino del match: preciso e letale è lui ha realizzare la rete del vantaggio, 2-1.



Gioca bene il Sassari calcio Latte Dolce, ammonizione per Scanu, poi anche per Mezzapelle. Sostituzione e applausi per Palmas, poi Ravot rileva Marcangeli. Nouaman calcia a lato della porta di Garau, poi ci prova – stesso esito – anche Camili. Applausi anche per Usai (Masala), quattro minuti di recupero, il risultato nomn cambia e i biancocelesti tornano alla vittoria.



Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Daga, Ruiu, Cabeccia, Bianchi, Congiu, Demartis (1' st Contu), Scanu (45' st Serra), Marcangeli (35' st Ravot), Usai (40' st Masala), Palmas (33' st Scognamillo). A disposizione: Pittalis, Fideli, Serra, Masala, Angioni, Delizos. Allenatore Paba

Lanusei: La Gorga, Mezzapelle, Doukoure (8' st Mithra), Pisanu, Bonu, Cacciotti, Cavallaro (32' st Nouaman), Demontis (17' st Ladu), Galici (13' st Labagnara), Masia (20' pt Camili), Papini. A disposizione: Loi, Lai, Fatta, Ladu, Anile. Allenatore Graziani

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Starnini di Viterbo e Zezza di Ostialido

Reti: 5' Papini (L), 10' st Usai (SSLD), 15' st Palmas (SSLD)