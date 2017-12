Alghero. Le "suite" di Bach rivisitate con il flauto di Mauro Uselli. Gran concerto a San Franceso

Dopo aver regalato ai londinesi numerose performance e reduce da un successo strepitoso a Bosa, il maestro Mauro Uselli torna ad Alghero per un appuntamento imperdibile. Il Complesso di San Francesco nel centro storico, ospiterà una serata emozionante, dove Uselli e il suo flauto saranno i protagonisti. Il 22 dicembre alle 21, il maestro si esibirà in una performance musicale per flauto solo dal titolo “Suite per flauticello”. Si tratta di trascrizioni originali e inedite delle più celebri “suite” per violoncello scritte da Sebastian Bach nella seconda metà del settecento. Parliamo di una originalissima interpretazione dell’opera più significativa per strumento solo, scritta due secoli e mezzo fa, una fusione di suoni barocchi e contemporanei, carichi di sentimento. A suo tempo, le “suite” e la musica di Bach, in musicologia definita la musica perfetta, sono state prese come punto di riferimento. Mauro Uselli, ha studiato e si è impadronito di questi virtuosismi bachiani sino a farli suoi, si è letteralmente innamorato e perso, nonostante le “suite” non siano state scritte per il flauto. E allora le ha volute adattare, amplificarne l’emozione, un lavoro originale e ambizioso che già nei primi concerti ha affascinato e rapito il suo pubblico.

L’ idillio amoroso con le “suite” è avvenuto per le strade di Londra dove Mauro ha conosciuto alcuni busker, (musicisti di strada) che suonano le suite con i più diversi strumenti musicali, dalla tromba all’arpa alla chitarra. Il maestro Uselli si è documentato sulle suite e le ha riviste e trascritte per lo strumento solo, il flauto, dando origine ad un nuovo fascicolo musicale inedito “Suite per flauticello”. Questo fascicolo didattico concertante, è destinato ai suoi allievi della scuola, ma è perfetto anche per concertare. “Chi ha dato la celebrità alle suite nel 1930- ha ricordato Mauro Uselli- è il grande violoncellista catalano Pau Casals, che le ha utilizzate non più a scopo didattico nel conservatorio ma le ha rese pubbliche”. Il potere musicale delle Suite è stato valorizzato nel tempo, poiché contengono una dimensione sonora adatta all’evocazione dei sentimenti e delle emozioni. Esprimono, grazie ai numerosi virtuosismi, una profonda ricerca dell’anima, considerata dai più esperti, importantissima per l’introspezione e la ricerca della propria interiorità. Venerdì 22 Dicembre, dopo una presentazione storico musicale della dottoressa Giuliana Ceravola, si potrà assistere al concerto “Suite per Flauticello” del musicista algherese Mauro Uselli. L’appuntamento ad Alghero sarà uno degli ultimi di quest’anno, prima di partire in Catalogna per una stagione concertistica che inizierà a gennaio 2018, insieme al chitarrista catalano Dani Janè