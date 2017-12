Unpli a Fonni, un anno di soddisfazioni. Finanziato il progetto "Nel nome del pane"

L'Unpli Sardegna chiude l'anno con il botto. Centocinquanta rappresentanti delle proloco sarde hanno partecipato al diciassettesimo seminario regionale, occasione anche di festeggiamenti e novità. Oltre al programma di formazione e informazione, infatti, organizzato per l'intera giornata di ieri a Fonni, a commuovere il comitato regionale e l'intera platea è stato il ritorno di Alfio Uda di Macomer, ex consigliere dell'Unpli che dopo due anni da quel brutto incidente, ieri, è ritornato "nella grande famiglia delle proloco". Ma a rendere festosa la chiusura di quest'anno anche l'arrivo di 160 mila euro per il finanziamento del progetto " Nel nome del pane".<br>Il ritorno di Alfio Uda. A presentarlo è stato il presidente regionale Raffaele Sestu che, con voce spezzata dalla commozione non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia nel fare il suo nome. Accolto da un forte applauso, si è aperta la porta ed Alfio ha fatto il suo ingresso seduto sulla sua sedia rotelle, quella sedia che per due anni l'ha tenuto lontano dalla vita dell'Unpli ma che ora più forte che mai ritornerà a collaborare, anche attraverso la proloco di Zeddiani, di cui presto sarà nominato socio onorario. <br>"Sono felice di essere ritornato fra la mia gente - ha detto Alfio Uda - Non mi sono perso d'animo dopo quel maledetto 14 settembre del 2015. Sapevo che prima o poi ce l'avrei fatta e che ne il coma ne le mie condizioni mi avrebbero fermato. Ho la ragione, la mia testa funziona e ho la parola, posso fare tutto ". Sono state queste le parole dell'ex consigliere Unpli che ha voluto ricordare, poi, i momenti più felici vissuti" con l'altra sua famiglia"."Avere qua Alfio per noi è una gioia immensa. Lavorare all'interno di questa realtà spesso porta alla nascita di legami molto forti, ci tenevamo a poterlo riabbracciare e così abbiamo fatto il possibile per riaverlo fra noi già da ogg". Ha detto Ugo Pinna presidente proloco di Zeddiani.Il seminario. Un benvenuto da parte di una intera platea che ogni anno registra un numero di partecipanti sempre in crescita. Quest'anno, infatti, sono stati centocinquanta i rappresentanti delle proloco sarde che hanno aderito all'edizione 2017 del seminario regionale. Si tratta di un momento di confronto, formazione e informazione verso queste piccole realtà associative che puntano a valorizzare il loro paese. "Questo è uno degli appuntamenti più riusciti - ha detto il vicepresidente Unpli Sebastiano Sechi - Oltre al numero di partecipanti in aumento anche la qualità degli argomenti trattati assume una certa validità e serietà professionale, segno che le proloco stanno lavorando molto per il loro territorio".Fra i presenti, essenziale è stata anche la partecipazione di autorità quali Filippo Marras, funzionario regionale che ha affrontato il tema sull'importanza della collaborazione fra Unpli e Regione ed anche del direttore regionale SIAE, Ugo Giansiracusa.Nel nome del pane. Fra le tante novità, durante l'assemblea è stato il presidente Sestu ad annunciare la conferma del finanziamento regionale nei confronti del progetto "Nel nome del pane", iniziativa di grande valore storico e culturale per l'isola e che presto verrà riconosciuto come patrimonio Unesco nella sede di Parigi fra maggio e giugno dell'anno venturo. Un occasione che si avvarrà della presenza di due madrine: Claudia Cardinale e Caterina Murino. All'interno di tale progetto protagonisti saranno i ragazzi di tutte le scuole medie della Sardegna che parteciperanno ad un concorso al fine di ampliare la conoscenza sulla storia del pane. "I bambini sono il nostro futuro, coloro che dovranno portare avanti culture e tradizioni territoriali. Pertanto, mi sembrava giusto partire con loro in questo percorso di ricchezza". Ha concluso Raffaele Sestu.