La carica dei trentamila al cinema Moderno di Sassari

Grandi numeri al box-office del cityplex Moderno: poco meno di 30mila spettatori nel primo mese e mezzo di programmazione. Ma l’Auditorium di via Montegrappa non è da meno: la sala si è aggiudicata il Biglietto d'oro dell’AGIS come miglior monoschermo per la stagione 2016/17. Il premio è stato consegnato a Sorrento durante le Giornate professionali del cinema ad Alessandro Murtas, nominato inoltre come componente del team nazionale per i progetti di educazione all’immagine. Novità in vista delle feste. Sono in vendita gli abbonamenti per 5, 10 e 15 ingressi: un forte risparmio e un’idea per un regalo originale. Info allo 079 9140004. È attiva la convenzione con Saba per l’utilizzo dei parcheggi di piazza Fiume e dell’emiciclo Garibaldi. Presso la cassa del Moderno sono disponibili i ticket che coprono fino a tre ore di sosta nella fascia oraria 17-20 al costo unitario di € 1,00 (invece di € 3,60). Chi vuole trascorrere un pomeriggio al cinema parcheggiando nelle strutture Saba, entra con la propria auto e ritira il ticket normale presso le colonnine d’ingresso. Al cinema gli sarà rilasciato il ticket sconto, che al ritiro dell’auto dovrà presentare al lettore ottico della cassa automatica dopo il ticket normale ritirato all’ingresso. Prossimamente sarà operativa anche la convenzione con l'ATP per il parcheggio del mercato civico.



È online l'app gratuita del Cityplex Moderno (Android bit.ly/2ArtrpZ - iOS apple.co/2oAnWj7) che consente di prenotare i migliori posti in sala e consultare orari e trame. Infine, presso il Moderno sarà realizzata una delle nove “Domos de sa cultura” regionali destinate alla salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale della Sardegna. Il progetto sassarese, ideato da un partenariato formato da Intergremio, Archivi Sassu, Cinearena e Moderno srl, è stato selezionato attraverso un bando della Regione Sardegna su fondi POR 2014-2020 indirizzato alle imprese del settore culturale e creativo. I particolari del progetto saranno illustrati prossimamente.