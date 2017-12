Controlli della Polizia in tutta la provincia, fermate 10 persone

Lo scorso fine settimana la Polizia durante i controlli nel territorio della provincia di Sassari ha fermato 9 persone per guida sotto l’influenza dell’alcool e una per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con relativo ritiro della patente di guida e segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dei trasgressori.



A Olbia un uomo con un tasso alcolico di ben quattro volte superiore al valore consentito dalla normativa, ha causato un incidente stradale nel centro cittadino coinvolgendo altre autovetture in sosta, mentre un altro conducente, sempre positivo all’alcoltest, è risultato alla guida di un veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa.