Alghero, divieto uso alimentare dell'acqua a Fertilia e in zona Ospedale Civile

Il divieto di utilizzo per uso alimentare dell’acqua erogata, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, riguarda le utenze ricomprese nell’abitato di Fertilia e nelle vie Fleming, Mirò, Gaudì, Don Minzoni nel tratto compreso tra via Malta e l’innesto con la rotatoria sulla S.P. 42. Le medesime acque possono essere utilizzate per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresi quelli per l’igiene personale. Firmate questa mattina dal sindaco di Alghero, Mario Bruno, le ordinanze, in seguito alla comunicazione dell'Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione che informava della non conformità delle acque per alcuni parametri risultati fuori norma. Il testo completo delle ordinanze è reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.