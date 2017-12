A gennaio "La Corrida" sbarca in Sardegna

Il noto programma TV La Corrida sbarca in Sardegna. Nei giorni 16-18 Gennaio la redazione de La Corrida sarà a Sassari e Cagliari per cercare dilettanti allo sbaraglio che sappiano ballare, cantare, recitare e suonare per la nuova edizione del programma in onda su Raiuno.Chiunque voglia partecipare ai provini per la prossima edizione dovrà iscriversi compilando il form al sito: www.magnoliatv.it/lacorrida o chiamare il numero: 02-36767454 oppure mandare una email con i propri dati a lacorrida@magnoliatv.it