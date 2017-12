Servitù militari, accordo tra Stato e Regione. Anthony Muroni: "Una farsa a puntate"

Il portavoce di progetto determinazione Anthony Muroni scrive un comunicato stampa in merito alla situazione delle servitù militari e boccia l'accordo Stato- Regione







"L'accordo Stato-Regione firmato oggi a Roma non è altro che un nuovo capitolo della fiction Renzi-Pigliaru-Gentiloni che, sotto la regia del Pd e dei suoi alleati sardi, va in scena ormai da quattro anni. Una farsa che, a ogni puntata, si arricchisce di un nuovo mirabolante annuncio. L'autografo posto dalla ministra Roberta Pinotti (che non ha esitato di risfidare l'intelligenza dei sardi, definendo l'accordo "un nuovo motore di sviluppo per l'Isola") è vergato con inchiostro simpatico - posto che il governo italiano già dai prossimi giorni sarà in carica solo per gli affari correnti - per quel che riguarda i pochissimi impegni assunti dalla Difesa, mentre rischia di costituire una nuova spada di Damocle per chi dovrà governare la Sardegna del futuro. Non si parla di bonifiche, non si parla delle inadempienze dello Stato sugli accordi già firmati in precedenza, né si ribadisce il principio secondo cui le istituzioni sarde sono in condizione di parità a quelle italiane nell'affrontare le questioni legate alla gestione del territorio, alla porzione dello stesso ancora gravata da servitù e a un stringente programma di progressiva dismissione. Ancora una volta le istituzioni sarde sono state, dunque, umiliate e relegate al ruolo di semplici comparse. Anche questo accordo - come del resto i precedenti - dovrà essere presto ridiscusso dalla prossima amministrazione regionale, liberata dal voto dei sardi dagli acritici delegati dei partiti italiani, secondo un principio di pari dignità istituzionale e un piano di progressive dismissioni di servitù e poligoni, nell'ottica di una riorganizzazione di una presenza dei militari nell'Isola."